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Историк архитектуры связал строительство московских хорд с хрущевской оттепелью

Историк архитектуры Змеул: построить московские хорды подсказали в 60-е иностранные специалисты

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Историк архитектуры Александр Змеул рассказал «Мосленте», что идея возвести в Москве хорды появилась благодаря обмену опытом с иностранными специалистами во время хрущевской оттепели.

«Тогда все еще стоял вопрос, сохраняем ли мы радиально-кольцевую структуру города, или нет? В генплане 1971 года был найден остроумный ответ: да, сохраняем, но накладываем на нее систему из четырех хорд, которые идут в обход центра. Сама эта идея возникла еще в 1960-х, теперь она оказалась закреплена», — сказал он.

По словам Змеула, хорды представляли собой симбиозом достижений советской архитектурной школы, начиная с авангарда, и западных подходов к возведению дорог. Построить их в 70-е годы было невозможно — проект удалось реализовать только с появлением современных материалов и технологий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин анонсировал завершающую стадию строительства двух крупнейших внеуличных магистралей Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды.

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