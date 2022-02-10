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Все автомобили Mazda подорожали в России

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Mazda

Все автомобили марки Mazda 2022 года производства оказались дороже прошлогодних на сумму от 35 тыс. до 82 тыс. руб., сообщают «Автоновости дня».

Самая популярная модель марки в прошлом году, кроссовер Mazda CX-5, стала дороже на 36-60 тыс. рублей. Теперь ее РРЦ составляет от 1 млн 955 тыс. руб. до 3 млн 127 тыс. руб.

Прибавку в размере 35-55 тыс. руб. в зависимости от комплектации получил седан Mazda 6. Сейчас он стоит в диапазоне от 1 млн 878 тыс. руб. до 2 млн 833 тыс. руб. Сильнее остальных прибавил в цене кроссовер CX-9 – все его версии стали дороже на 65-82 тыс. рублей (новая цена — от 3 млн 375 тыс. руб. до 4 млн 181 тыс. руб.).

В прошлый раз Mazda увеличила цены на автомобили в конце декабря на 18-41 тыс. руб. В 2021 году в России было реализовано 29,2 тыс. автомобилей Mazda, что на 11% больше, чем в 2020-м.

С начала февраля уже больше десяти автопроизводителей повысили цены на автомобили. По словам автоэксперта, к концу года машины подорожают еще на 15%.

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