Минэнерго предложило новую «водородную инициативу»

Министерство энергетики России предлагает увеличить потребление водородного топлива на внутреннем рынке путем перевода под него до 10% городского транспорта, сообщает телеканал «РБК».

Тем не менее, основной поставщик автобусного транспорта — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — считает, что стоимость водоробусов для некоторых регионов России станет неподъемной.

Проект федеральной технологической стратегии развития водородной отрасли планируется представить кабинету министров России до 10 марта.

Ранее стало известно, что «КамАЗ» в 2022 году поставит для Москвы уникальный вид автобусов.

В начале декабря 2021 года специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что жизнь каждого человека изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода.