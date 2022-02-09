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Минэнерго предложило новую «водородную инициативу»

Минэнерго: десятую часть автобусов нужно перевести на водородное топливо

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«Группа ГАЗ»

Министерство энергетики России предлагает увеличить потребление водородного топлива на внутреннем рынке путем перевода под него до 10% городского транспорта, сообщает телеканал «РБК».

Тем не менее, основной поставщик автобусного транспорта — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — считает, что стоимость водоробусов для некоторых регионов России станет неподъемной.

Проект федеральной технологической стратегии развития водородной отрасли планируется представить кабинету министров России до 10 марта.

Ранее стало известно, что «КамАЗ» в 2022 году поставит для Москвы уникальный вид автобусов.

В начале декабря 2021 года специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что жизнь каждого человека изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода.

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