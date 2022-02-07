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Россияне рассказали, автомобили каких марок собираются покупать на «вторичке»

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Toyota

Большинство россиян, рассматривающих покупку подержанных авто в ближайший год, чаще обращают внимание на машины марки Toyota. Это следует из результатов опроса более 3 тыс. человек, сообщает «Автостат».

Каждый десятый россиянин планирует купить на «вторичке» машину Toyota или Kia — японскую марку выбрали 10,8% из числа опрошенных, а корейскую — 9,6%.

На третьем месте в рейтинге оказался Volkswagen с результатом 6,9%. Следом идут Lada (6,5%) и Skoda (6%). Шестое место досталось Renault (5,4%), седьмое — Kia (5,1%). Топ-10 замкнули Nissan (4,9%), BMW (4,7%) и Audi (4,4%). Всего, по данным агентства, в 2021 году рынок подержанных авто составил почти 6 млн единиц (в 4 раза больше, чем новых).

На рынке новых автомобилей в январе 2022 года Kia Rio впервые за год обогнала модели Lada по продажам в России. В пятерку самых популярных моделей также попали Lada Granta и две модели Hyundai — Solaris и Creta.

Ранее сервис «Авито» рассказал «Газете.Ru» о самых дорогих автомобилях вторичного авторынка.

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