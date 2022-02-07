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В Оренбурге водитель обманул ГИБДД и зарегистрировал чужую машину

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Оренбурге завершили рассмотрение уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который обманул сотрудников регистрационного подразделения ГИБДД и оформил арендованную машину на свое имя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

В 2019 году подсудимый заключил с владельцем машины договор аренды транспортного средства с правом выкупа, получил ключи и необходимые документы. Через несколько дней он обратился в подразделение ГИБДД и предъявил поддельный договор купли-продажи. Инспектор МРЭО, не зная о намерениях мужчины, зарегистрировал автомобиль на его имя.

Таким образом, подсудимый присвоил арендованный автомобиль, а затем продал. В суде мужчина признал вину и отказался от дачи показаний. Настоящий владелец автомобиля заявил, что машину ему вернули на стадии расследования уголовного дела.

Суд признал оренбуржца виновным, учитывая ряд смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.

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