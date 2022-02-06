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На Киевском шоссе в ДТП с 30 машинами пострадал ребенок

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На Киевском шоссе произошло столкновение 30 машин из-за гололеда, сообщает РЕН ТВ.

В результате аварии пострадал восьмилетний ребенок, его госпитализировали в Обнинскую больницу.

Из-за произошедшего было перекрыто движение в районе 116-118 км в сторону Москвы. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Ранее сообщалось об аварии на Третьем транспортном кольце, где столкнулись 20 машин и пострадали два человека. Выяснилось, что виновник ДТП, 34-летний водитель минивэна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом, который является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами. Девять машин не смогли покинуть самостоятельно место аварии, их вывез эвакуатор.

В начале февраля также произошла авария с участием 14 автомобилей, среди которых две «газели», три ПАЗа, два троллейбуса, одна фура и шесть легковушек.

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