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Автоэксперт объяснил действия в случае, если замерзла «незамерзайка»

Эксперт Сидоров: если замерзла «незамерзайка», нужно переместить авто в теплое помещение

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Директор по сервису одного из подразделений группы «Авилон» Павел Сидоров объяснил, что делать в случае, если замерзла «незамерзайка» и рассказал, почему это происходит. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, чтобы не иметь проблем с «нерзамерзайкой», необходимо позаботиться о качестве приобретенной жидкости. Ее нужно приобретать у официальных дилеров или в крупных магазинах. Сидоров отмечает, что покупать «незамерзайку» следует с запасом. Когда на улице держится мороз порядка 20°C, то лучше приобретать жидкость, рассчитанную на работу при -30°C.

Эксперт добавил, если жидкость омывателя стекол все же замерзла, то первым делом нужно переместить автомобиль в теплое помещение, и уже там спустя какое-то время произвести замену «незамерзайки» на качественную, подчеркнул специалист.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев заявил, что основной гарантией подлинности незамерзающей жидкости является выбор правильного места ее приобретения.

«Конечно, если вы покупаете странную немаркированную жидкость синего цвета на обочине дороги за 150-200 рублей, то это гарантированно поддельная жидкость, опасная для вашего здоровья», — заключил эксперт.

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