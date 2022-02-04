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«Соллерс» и Chery обсуждают производство автомобилей на УАЗе

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Reuters

Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» обсуждает с китайской Chery масштабное партнерство в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу российской компании.

Конкретные параметры сотрудничества планируется сформировать до середины 2022 года. Партнерство «Соллерс» и Chery будет включать «не только производство автомобилей, но и развитие новых технологии в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома», приводит агентство слова представителя «Соллерс».

По итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что в том числе обсуждалась тема совместного производства автомобилей компаниями «Соллерс» и Chery на базе Ульяновского автомобильного завода, уточняет ТАСС.

В группу «Соллерс» входит УАЗ, Заволжский моторный завод, а также совместные предприятия с зарубежными автопроизводителями Ford и Mazda — Ford Sollers и Mazda Sollers.

Ранее директор по маркетингу и продукту входящего в группу «Соллерс» УАЗа говорил «Газете.Ru», что в течение пяти лет все модели российского внедорожника получат электрические версии.

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