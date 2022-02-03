Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Стало известно, как привитые российскими вакцинами смогут получить европейский... 15:06
МВД Украины анонсировало проведение учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 15:05
Пенкин рассказал, что его сравнивали с Децлом 15:04
В США раскритиковали позицию Германии по России 15:03
Кадыров оценил итоги встречи с Путиным 15:01
Американский журналист назвал Ягудина шутом 14:59
В России планируют штрафовать людей, покупающих алкоголь подросткам 14:52
Комбат из ДНР вызвал Владимира Кличко на бой в Донецкий аэропорт 14:52
Виктора Мережко похоронили рядом с женой 14:50
В посольстве России пояснили, почему перестал действовать Тартуский мирный договор 14:46

Во Вьетнаме появились российские «Газели»-маршрутки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба ГАЗ

Во Вьетнаме ввели в эксплуатацию 100 автобусов «Газель NEXT Citiline» производства Горьковского автозавода. Технику поставили для компании «Futa Bus Lines», одного из крупнейших транспортных перевозчиков страны. Автобусы вышли на маршруты на юге Вьетнама, популярные среди местного населения и туристов, рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Машины перевозят пассажиров на трех междугородных маршрутах, соединяющих город Далат, который является административным центром провинции Ламдонг и популярным туристическим местом, с населенными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг. «Газели» сертифицировали в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

close
100%
Пресс-служба ГАЗ

Первые 50 автобусов были закуплены еще в 2020 году для работы в столице страны, городе Ханой, рассказали в «Группе ГАЗ». В том же году во Вьетнаме Горьковский автозавод начал продаже «Газелей NEXT». На местном рынке доступны бортовые версии, фургоны и микроавтобусы в различных модификациях, дилерская сеть насчитывает 11 центров.

В 1932 году Горьковский автозавод, построенный в рамках соглашения между СССР и американским Ford, начал работу с выпуска «полуторки» ГАЗ-АА. В том же году на ГАЗе начали производить и легковые автомобили – их история завершилась в 2009 году, с окончанием выпуска «Волги». По случаю юбилея «Газета.Ru» вспоминает основные вехи истории «русского Детройта».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть