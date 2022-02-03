Во Вьетнаме появились российские «Газели»-маршрутки

Во Вьетнаме ввели в эксплуатацию 100 автобусов «Газель NEXT Citiline» производства Горьковского автозавода. Технику поставили для компании «Futa Bus Lines», одного из крупнейших транспортных перевозчиков страны. Автобусы вышли на маршруты на юге Вьетнама, популярные среди местного населения и туристов, рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Машины перевозят пассажиров на трех междугородных маршрутах, соединяющих город Далат, который является административным центром провинции Ламдонг и популярным туристическим местом, с населенными пунктами Баолок, Дон Дуонг и Суан Чыонг. «Газели» сертифицировали в соответствии с требованиями вьетнамского законодательства.

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Первые 50 автобусов были закуплены еще в 2020 году для работы в столице страны, городе Ханой, рассказали в «Группе ГАЗ». В том же году во Вьетнаме Горьковский автозавод начал продаже «Газелей NEXT». На местном рынке доступны бортовые версии, фургоны и микроавтобусы в различных модификациях, дилерская сеть насчитывает 11 центров.

В 1932 году Горьковский автозавод, построенный в рамках соглашения между СССР и американским Ford, начал работу с выпуска «полуторки» ГАЗ-АА. В том же году на ГАЗе начали производить и легковые автомобили – их история завершилась в 2009 году, с окончанием выпуска «Волги». По случаю юбилея «Газета.Ru» вспоминает основные вехи истории «русского Детройта».