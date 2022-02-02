Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог назвал возможное число неофициально заболевших «омикроном»... 17:36
Генерал ВСУ предсказал Киеву молниеносный разгром в случае войны 17:34
Стыковые матчи сборной России по футболу к ЧМ-2022 перенесены на стадион... 17:32
В Минздраве сообщили о росте случаев COVID-19 среди детей 17:27
Британца, пытавшегося сбежать от полиции, ударило током 17:24
Попова заявила, что «омикрон» выявлен в 83 регионах России 17:23
Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за долгое время 17:21
Ученые рассказали, к чему привело первое заражение добровольцев коронавирусом 17:20
Губерниев об отдельном самолете для хоккеистов сборной России: пусть хоть... 17:18
США отправят в Европу новые войска 17:14

Россияне купили рекордное количество машин с «автоматом»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
kia.ru

В 2021 году в России было реализовано 1,02 млн новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией Это на 11% выше уровня 2020 года. На долю машин с АКП пришлось 66,5% от общего объема российского рынка — это рекордный показатель за всю его историю, сообщает агентство «Автостат». Таким образом, две трети продаваемых в РФ машин — «двухпедальные».

Чаще всего с АКП (сюда относят как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.) россияне покупают корейские модели Kia (195 тыс. шт.) и Hyundai (140 тыс. шт.). Далее идут Toyota (94 тыс. шт.), Skoda (73 тыс. шт.) и Volkswagen (72 тыс. шт.). На эти пять марок приходится 56% от всех продаж машин с автоматической трансмиссией.

Если говорить о моделях, то самым популярным автомобилем с двумя педалями стал Kia Rio (75 тыс. шт.). Следом идут две Hyundai – кроссовер Creta (56 тыс. шт.) и седан Solaris (49 тыс. шт.), — а также кроссовер Toyota RAV4 и лифтбэк Volkswagen Polo (37 тыс. и 34 тыс. шт. соответственно).

Ранее стало известно, что в Узбекистане начали выпускать спортседан Kia K8, которого нет в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть