Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО на 80%

Стоимость ОСАГО может вырасти до 80% для аварийных автовладельцев в случае принятия новых поправок. Об этом рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Согласно положениям планирующейся реформы обязательной «автогражданки», лимит возмещения за вред жизни и здоровью в 4 раза вырастет с нынешних 500 тыс. до 2 млн рублей. Вторым новшеством станет отказ от учета износа деталей по ОСАГО, который собираются ввести позже, чтобы не допустить слишком заметного роста тарифов.

В Банке России оценивали совокупный рост тарифов в 48%. Прогноз РСА в случае принятия поправок одновременно выше — в среднем до 60%. По словам Юргенса, для кого-то повышение составит 10-15% (при этом возможно и снижение цены) а для аварийных автовладельцев рост может составить и 80%. В сообщении РСА отмечается, что сейчас наиболее аварийные категории — такси — недооценены по тарифу, и обычные автовладельцы за них «доплачивают» — при том, что сами таксопарки практически удвоили цены за поездки.

«Мое предсказание, что начнем, наверное, с 2 млн рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 млн рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах. Дальше пойдем оценивать, сколько будет стоить отмена износа и когда это реально претворять в жизнь», — сказал Юргенс.

Также реформа предусматривает отмену коэффициента мощности и региональных коэффициентов. Ее конечной целью станет свободное ценообразование в ОСАГО, когда тариф будет ограничен регулятором только сверху и снизу, заявили в РСА.

Средняя стоимость полиса ОСАГО за первые три недели 2022 года составляет 5304 руб. В 2021 году этот показатель был ниже — 5247 руб.

Ранее стало известно, что автомобилисты массово жалуются на неработающее официальное приложение, позволяющее оформить ДТП по «европротоколу».