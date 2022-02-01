Эксперт оценил идею отмены ошибочных штрафов с дорожных камер без участия водителей

Отмена штрафа за нарушение ПДД, ошибочно зафиксированное дорожной камерой, — это судебное решение. Об этом напомнил член Общественной палаты РФ, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, прокуратура физически не способна обработать количество постановлений об ошибочных штрафах, которое может исчисляться сотнями тысяч. Сейчас же без обращений пострадавших водителей или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет права аннулировать подобные штрафы.

«В настоящий момент в принципе механизм отмены есть, то есть прокуратура может обратиться в суд с требованием отменить тот или иной штраф, это судебное решение. Но механизм не очень простой, и мы понимаем, что, когда речь идет о сотнях тысяч постановлений, прокуратура физически не сможет это сделать, у них просто нет столько сотрудников. Поэтому было бы неплохо дать прокуратуре какой-нибудь механизм массовой отмены в случае выявления нарушений, чтобы они могли отменять не через суд, а каким-то более простым способом», – сказал Холодов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура разрабатывает поправки для упрощения аннулирования ошибочных штрафов с камер на дорогах. Предполагается, что они позволят без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные из-за нарушений в работе дорожной камеры. В прошлом году в ходе проверок систем фиксации нарушений ПДД надзорное ведомство выяснило, что время от времени эти системы «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».