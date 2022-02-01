Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Еврокомиссии признали опасность для Европы санкций против России 12:37
Врач рассказал о возможном увеличении случаев инвалидности из-за последствий COVID-19 12:36
Правящая партия Германии определилась с позицией по Украине 12:27
В МИД раскрыли темы телефонных переговоров Лаврова и Блинкена 12:25
Россиянам рассказали, повредят ли спиртовые салфетки экран смартфона 12:24
В Совфеде раскритиковали слова секретаря СНБО о невыполнимости Минских... 12:19
Работавшего у вдовы Градского мужчину подозревают в ее ограблении 12:18
Зрителей возмутила откровенная реклама российского ритуального агентства 12:14
В Роспотребнадзоре рассказали, когда наступит пик заболеваемости COVID-19 в РФ 12:06
Игра года по версии GameAwards получит экранизацию 12:05

Эксперт оценил идею отмены ошибочных штрафов с дорожных камер без участия водителей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

Отмена штрафа за нарушение ПДД, ошибочно зафиксированное дорожной камерой, — это судебное решение. Об этом напомнил член Общественной палаты РФ, вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, прокуратура физически не способна обработать количество постановлений об ошибочных штрафах, которое может исчисляться сотнями тысяч. Сейчас же без обращений пострадавших водителей или протеста прокуратуры ГИБДД не имеет права аннулировать подобные штрафы.

«В настоящий момент в принципе механизм отмены есть, то есть прокуратура может обратиться в суд с требованием отменить тот или иной штраф, это судебное решение. Но механизм не очень простой, и мы понимаем, что, когда речь идет о сотнях тысяч постановлений, прокуратура физически не сможет это сделать, у них просто нет столько сотрудников. Поэтому было бы неплохо дать прокуратуре какой-нибудь механизм массовой отмены в случае выявления нарушений, чтобы они могли отменять не через суд, а каким-то более простым способом», – сказал Холодов.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура разрабатывает поправки для упрощения аннулирования ошибочных штрафов с камер на дорогах. Предполагается, что они позволят без заявлений пострадавших аннулировать штрафы, вынесенные из-за нарушений в работе дорожной камеры. В прошлом году в ходе проверок систем фиксации нарушений ПДД надзорное ведомство выяснило, что время от времени эти системы «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть