В Удмуртии экс-начальника отдела ГИБДД обвинили во взяточничестве

Бывшего начальника отделения ГИБДД Камбарского района Удмуртии арестовали по обвинению во взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

39-летнего экс-полицейского заключили под стражу на срок по 14 марта 2022 года. Органами предварительного следствия мужчина обвиняется в том, что получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов — речь идет о четырех эпизодах взяточничества.

Сообщается, что обвиняемого уволили еще в декабре 2021 года. Факты взяточничества выявили сотрудники ОРЧ собственной безопасности МВД по региону и республиканского управления ФСБ России. Министр внутренних дел по Удмуртской Республике Максим Тихонов назначил проведение служебной проверки.

Ранее сообщалось, что у бывшего сотрудника ГИБДД из Уфы изъяли 9 автомобилей, квартиру и 4,3 млн руб., а у его коллеги нашли коллекцию золотых часов.