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Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi раскрыл стратегию до 2030 года

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Renault–Nissan–Mitsubishi Alliance

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi определил общую стратегию развития до 2030 года. Она ориентирована на унификацию технологий и электрификацию.

Участники альянса будут придерживаться более строгого подхода к дизайну и форме кузова, а также определять нужный уровень унификации для каждого автомобиля на базе имеющихся платформ, производственных центров и силовых установок. К примеру, общую платформу для сегментов C и D разделят пять моделей трех брендов (Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi Outlander, Renault Austral и будущего семиместного SUV).

К 2026 году внедрение общих платформ увеличится с 60% до более 80% от общего пула из 90 моделей. Mitsubishi планирует расширить свое присутствие в Европе за счет выпуска двух новых моделей, включая новый ASX, созданный на базе бестселлеров Renault.

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Mitsubishi

К 2030 году альянс собирается выпустить 35 новых электромобилей, для чего в ближайшие пять лет в технологии электрификации инвестируют €23 млрд. 90% этих моделей построят на пяти общих платформах: самой доступной платформе (CMF-AEV); для сверхкомпактных электромобилей (KEI-EV); для коммерческих автомобилей (LCV-EV); глобальной модульной платформе (CMF-EV) и последней, CMF-BEV, которую хотят запустить в 2024 году.

Платформу CMF-BEV называют «самой конкурентоспособной для компактных электромобилей в мире». Она должна обеспечивать пробег до 400 км и такие показатели аэродинамики, благодаря которым затраты сократятся на 33%, а расход энергии — более чем на 10% (по сравнению с текущим Renault ZOE). На ее основе будут производиться 250 тыс. автомобилей в год под брендами Renault, Alpine и Nissan.

В Renault-Nissan-Mitsubishi определили стратегию в области разработки аккумуляторов, собираясь снизить их стоимость на 50% к 2026 году и на 65% к 2028 году. Nissan возглавит работу над технологией полностью твердотельных аккумуляторов (ASSB). Они должны иметь удвоенную плотность энергии по сравнению с существующими жидкостными литий-ионными батареями — время зарядки сократится в три раза. Массовое производство ASSB планируется начать к середине 2028 года.

Наконец, в компаниях собираются продолжить работу над ADAS (современными системами помощи водителю) и автономным вождением. Благодаря общим платформам и электронике к 2026 году на дорогах будут ездить более 10 млн автомобилей из 45 моделей, оснащенных автономными системами вождения, заявили в альянсе. Альянс также станет первым глобальным OEM-производителем для массового рынка, который представит экосистему Google в своих автомобилях, говорится в планах компаний.

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