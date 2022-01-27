«Серые» дилеры начали продавать в России кроссовер Mazda MX-30

В России частные продавцы и автодилеры начали размещать объявления о продаже электрокроссовера Mazda MX-30, который официально на рынке РФ не представлен. Машины предлагаются со всеми необходимыми документами — их растаможили и оформили ПТС, выяснили «Автоновости дня».

Автомобили предлагаются приобрести в Перми, Краснодаре, Вологде, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве. Среди выставленных на продажу MX-30 есть как те, что не имеют пробега, так и с несколькими тысячами километров на одометре. Все автомобили собираются в Японии, в Россию их, как правило, привозят из Европы.

Самые дешевые экземпляры MX-30 продаются во Владивостоке и Краснодаре — там их оценили в 2,1 млн и 2,2 млн руб. соответственно. Самые дорогие же выставлены в Москве и Санкт-Петербурге — от 2,9 млн руб.

Мировая премьера Mazda MX-30 состоялась полтора года назад. Модель оснащается электромотором на передней оси, который выдает мощность 143 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Он позволяет разгоняться до 100 км/ч за 9,7 секунды, максимальная скорость составляет 140 км/ч, а запас хода равен 262 километрам по циклу WLTP (измерение расхода топлива, выбросов CO2 и токсичных компонентов).

Ранее стало известно, что «серые» дилеры начали завозить в Россию автомобили, созданные для верхушки ЦК КНР.