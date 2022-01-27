ГИБДД лишает водительских прав постоянных пациентов наркологов

Госавтоинспекция составляет списки водителей с медицинскими противопоказаниями к управлению, права которых следует аннулировать, и направляет их в прокуратуру. Такая практика действует в тех регионах, где у ГИБДД налажено взаимодействие с медицинскими организациями. О процедуре рассказала «Российская газета».

Сейчас между МВД и Минздравом нет взаимодействия о передаче информации по противопоказаниям или ограничениям, говорится в заметке. Поэтому Госавтоинспекция направляет запросы в наркодиспансеры по всем водителям, которым возвращались права после лишения за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования — к примеру, в Москве такая практика действовала еще в 2018 году.

Так, за последние полгода в Пермском крае более 30 водителей таким образом лишись прав. За последние три года в России у более 100 тысяч водителей выявили медицинские противопоказания и ограничения к управлению.

Возврат прав после лишения по этим основаниям возможен только после предъявления свежей медсправки с прохождением освидетельствования у психиатра или нарколога. Однако некоторые водители уклоняются от прохождения процедур в этих диспансерах, а некоторые стоят на наркологическом учете. Прокуратуре удается выявлять таких автомобилистов и прекращать действие прав до прохождения медкомиссии у первых, и аннулировать у вторых.

Ранее стало известно, что система слежения за автомобилями «Паутина» заработает по всей России осенью 2022 года.