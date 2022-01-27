Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ОБСЕ зафиксировала людей в форме ВСУ в зоне отвода сил в Донбассе 14:24
Минсельхоз попросит ФАС проверить цены на удобрения 14:19
В центре имени Гамалеи дали прогноз по развитию «омикрон»-штамма 14:18
Лондон готов отправить больше военных для сил НАТО для сдерживания России 14:17
Мамаев женился на своей новой возлюбленной 14:15
В NASA испытали модель тихого сверхзвукового самолета 14:15
Artik & Asti показали клип с новой солисткой 14:11
МИД: НАТО привлекает неядерные страны в отработке применения ядерного оружия против... 14:08
Мишустин объявил о повышении ряда социальных пособий 14:07
Forbes назвал лидеров рейтинга российского рынка коммерческой недвижимости 14:04

ГИБДД лишает водительских прав постоянных пациентов наркологов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Наймушин/РИА «Новости»

Госавтоинспекция составляет списки водителей с медицинскими противопоказаниями к управлению, права которых следует аннулировать, и направляет их в прокуратуру. Такая практика действует в тех регионах, где у ГИБДД налажено взаимодействие с медицинскими организациями. О процедуре рассказала «Российская газета».

Сейчас между МВД и Минздравом нет взаимодействия о передаче информации по противопоказаниям или ограничениям, говорится в заметке. Поэтому Госавтоинспекция направляет запросы в наркодиспансеры по всем водителям, которым возвращались права после лишения за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования — к примеру, в Москве такая практика действовала еще в 2018 году.

Так, за последние полгода в Пермском крае более 30 водителей таким образом лишись прав. За последние три года в России у более 100 тысяч водителей выявили медицинские противопоказания и ограничения к управлению.

Возврат прав после лишения по этим основаниям возможен только после предъявления свежей медсправки с прохождением освидетельствования у психиатра или нарколога. Однако некоторые водители уклоняются от прохождения процедур в этих диспансерах, а некоторые стоят на наркологическом учете. Прокуратуре удается выявлять таких автомобилистов и прекращать действие прав до прохождения медкомиссии у первых, и аннулировать у вторых.

Ранее стало известно, что система слежения за автомобилями «Паутина» заработает по всей России осенью 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть