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Производство обновленных кроссоверов Haval запустили в России

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haval.ru

На заводе Haval в Тульской области началось производство обновленных кроссоверов F7 и F7x 2022 модельного года, сообщила пресс-служба марки. Обе модели получили бампера и решетку радиатора в новом дизайне, а также противотуманные фары иной формы и расширенный список цветов кузова.

Линейка моторов не изменилась: в нее входят два четырехцилиндровых рядных бензиновых турбированных агрегата с рабочим объемом 1,5 л и 2 л. Мощность первого составляет 150 л.с., а крутящий момент – 280 Нм. Двухлитровый двигатель выдает мощность 190 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Оба мотора работают в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и масляным охлаждением.

На оба кроссовера приходится почти 60% продаж марки в РФ. В 2021 продажи Haval F7 увеличились на 83%, а F7x – на 134% (12,4 тыс. и 10,3 тыс. ед.) соответственно.

Продажи обновленных F7 и F7x и поставки в дилерские центры стартуют в феврале 2022 года.

Ранее россияне включили Haval F7 в список моделей с самым лучшим дизайном.

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