Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Зенита» объяснил, каково это три месяца жить без зарплаты 10:01
В Германии прокомментировали решение ЕС не эвакуировать своих дипломатов... 09:54
«Яндекс» назвал самые популярные запросы о студентах и экзаменах 09:54
США отправят Украине новую партию ракет Javelin 09:53
Китайские и российские корабли освободили «захваченный» танкер... 09:50
На Алтае задержали мать и ее сожителя, выставивших ребенка на мороз 09:46
Миронов заявил, что войска ОДКБ должны были «задержаться» в Казахстане 09:45
Экс-папа Римский признался в даче ложных показаний о священниках-педофилах 09:41
В ОКР рассказали, как удалось договориться с Китаем насчет въезда Латыпова 09:39
За пользователями Google заметили слежку по геолокации 09:34

Россиянин на «Жигулях» установил мировой рекорд по дрифту

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Спортсмен из Екатеринбурга Евгений Новокшонов установил мировой рекорд по продолжительности заезда в управляемом заносе. На проложенной по озеру Калды трассе в 62 километрах от Челябинска, он находился в дрифте на протяжении 17 часов и 34 минут, преодолев за это время 426 километров. О результатах Евгений рассказал в соцсетях, заезд транслировался на YouTube в прямом эфире.

Новокшонов установил рекорд за рулем «ВАЗ-2106». Для многочасового дрифта отечественный автомобиль доработали: машину оборудовали 200-литровой бочкой с бензонасосом, из которого бензин перекачивался в основной 40-литровый бак, также установили дополнительное освещение для движения в темное время суток.

Российскому гонщику предстояло побить рекорд, установленный в США на BMW: тогда дрифт по мокрому асфальту на протяжении 374 километров длился 8 часов.

Тем не менее, зарегистрировать рекорд Новокшонова в Книге рекордов Гиннесса сейчас нельзя из-за санкций в отношении России, уточняет «Е1.Ру».

Ранее российский каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть