Россиянин на «Жигулях» установил мировой рекорд по дрифту

Спортсмен из Екатеринбурга Евгений Новокшонов установил мировой рекорд по продолжительности заезда в управляемом заносе. На проложенной по озеру Калды трассе в 62 километрах от Челябинска, он находился в дрифте на протяжении 17 часов и 34 минут, преодолев за это время 426 километров. О результатах Евгений рассказал в соцсетях, заезд транслировался на YouTube в прямом эфире.

Новокшонов установил рекорд за рулем «ВАЗ-2106». Для многочасового дрифта отечественный автомобиль доработали: машину оборудовали 200-литровой бочкой с бензонасосом, из которого бензин перекачивался в основной 40-литровый бак, также установили дополнительное освещение для движения в темное время суток.

Российскому гонщику предстояло побить рекорд, установленный в США на BMW: тогда дрифт по мокрому асфальту на протяжении 374 километров длился 8 часов.

Тем не менее, зарегистрировать рекорд Новокшонова в Книге рекордов Гиннесса сейчас нельзя из-за санкций в отношении России, уточняет «Е1.Ру».

Ранее российский каскадер пролетел сквозь автомобиль на скорости 80 км/ч.