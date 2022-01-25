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Назван самый продаваемый в России автомобиль с коробкой-автомат

Kia Rio стала самым покупаемым автомобилем с коробкой-автомат в России

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Kia

Kia Rio по итогам 2021 года возглавила рейтинг популярности на российском рынке новых автомобилей с автоматической коробкой передач. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Банкавто».

«Лидером рейтинга машин с «автоматом» стал Kia Rio (75 448 автомобилей). Его доля «двухпедальных» версий составила 91% (от всех проданных машин этой марки, +10 п.п. к 2020 году). На втором месте расположилась Hyundai Creta – 56,1 тысячи машин с АКП и долей их в гамме в 82% (+6 п.п.). А бронзу завоевывает Hyundai Solaris (48,6 тысячи автомобилей; 80% (+15 п.п.)», — говорится в исследовании.

Четвертая строчка рейтинга досталась Toyota RAV-4 (36,6 тысячи автомобилей, +7,6%). Первую пятерку замыкает Volkswagen Polo, продажи которого в минувшем году сократились на 5% — до 34,5 тысячи машин.

Основой исследования послужили данные Ассоциация Европейского Бизнеса, отметили авторы.

Ранее корейские автомобили, к которым относятся машины марки Kia, стали самыми угоняемыми в России.

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