Эксперты рассказали, какими авто интересуется российская молодежь

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет интересуются автомобилями B- и C-классов стоимостью 1,3 млн рублей. Об этом рассказали эксперты сервиса СберАвто, чье исследование ко Дню российского студенчества поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Наибольшей популярностью у молодежи пользуются автомобили B-класса (популярные доступные модели, вроде Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo) и, в частности, модели марки Lada. Сразу 12% от всех поисковых запросов пользователей указанной возрастной категории приходятся на Granta, Priora, Vesta и другие. Следом по уровню интереса идет C-сегмент с кроссоверами и внедорожниками. В нем помимо Lada большой интерес вызывают машины марок Kia, Volkswagen и Hyundai (доля поисковых запросов — 7%).

Чаще всего молодые люди ищут автомобили Lada Granta, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Lada Priora, Ford Focus, Lada Vesta, Mitsubishi Lancer, Toyota Camry и BMW 3-Series. Средняя стоимость наиболее востребованных у молодежи машин составляет 1,3 млн рублей.

Подавляющее большинство молодых людей (94%) приобретает машины в кредит. Выбор в пользу подержанных авто старше 5 лет делают 84% клиентов. Машины младше 5 лет берут 9% покупателей, лишь 7% покупают новые машины. Эксперты связывают это с более низкой стоимостью авто с пробегом и внешними различиями наиболее востребованных моделей разных годов. Например, молодые люди чаще обращают внимание на машины С-класса 2008-2014 годов, которые им понравились в подростковом возрасте.

Люди возрастом от 18 до 25 лет обычно уделяют особое внимание при выборе автомобиля внешнему виду, репутации на рынке и стоимости владения, говорится в исследовании. Они не всегда разбираются в технических аспектах и склонны доверять непроверенным источникам в интернете.

«Иногда начинающие автомобилисты готовы отказаться от покупки из-за пары царапин, пренебрегая выгодной стоимостью и хорошим техническим состоянием. И наоборот: готовы рассматривать автомобиль, который выглядит отлично, но при этом технически неудовлетворителен», — добавили эксперты и отметили, что клиенты возрастом до 25 лет больше склонны покупать авто в онлайне.

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