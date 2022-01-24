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В Молдавии таксисты устроили протест из-за цен на топливо

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В Кишиневе около сотни таксистов устроили пикет у здания правительства Молдавии. Водители требуют повлиять на подорожание метана, цена на который с 22 января выросла на 30% — до 17,6 лея за кубометр, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Realitatea. Протестующие припарковали автомобили на главной площади города и гудят в автомобильные клаксоны, полиция в действия автомобилистов не вмешивается.

«Мы требуем от правительства компенсаций или возвращения стоимости газа на прежний уровень [...]. Ждем, чтобы к нами вышел представитель правительства», — сказал в интервью телеканалу один из протестующих. Реакции властей пока не последовало.

По словам главы «Молдовагаза» Вадима Чебана, компания работает в убыток из-за роста закупочной цены газа, поэтому повысить тарифы на топливо необходимо. Он заявлял, что общее количество транспортных средств в Молдавии около 1 млн единиц, используют метан в качестве моторного топлива только порядка 20 тыс. единиц транспорта.

«При текущей стоимости на метан 17,6 лея за 1 куб. м, данный вид топлива не теряет свою актуальность и является конкурентоспособным по сравнению с традиционными видами топлива: дизель — 19,5 лея за 1 литр и бензин – 22,5 лея за 1 литр. Каждый автовладелец в Республике Молдова имеет полную свободу для выбора моторного топлива для своего транспорта, учитывая разнообразие продуктов и обширную сеть заправочных станций по всей территории страны», — писал глава «Молдовагаза» в своем Telegram-канале.

20 января парламент Молдавии объявил ЧП на фоне «газового кризиса», которое будет действовать в течение 60 дней. По словам премьер-министра республики, к кризисной ситуации привел результат коммерческих отношений между «Молдовагазом» и российским «Газпромом».

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