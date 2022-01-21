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В Дагестане лихач протаранил сотрудника ДПС

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В Дагестане водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил сотрудника ДПС, сообщает Telegram-канал Shot. На нарушителя возбудили уголовное дело, полицейский получил травмы. Видеозапись инцидента появилась в Сети.

За рулем «Жигулей» оказался 27-летний житель Хасавюрта по имени Расул. Он двигался с превышением скорости и, увидев на Привокзальной улице дежуривший экипаж ДПС, прибавил скорость и сбил автоинспектора, а затем попытался скрыться.

Полицейские начали преследование и смогли задержать нарушителя у поселка Хутор. «Семерка» нарушителя, на которой стояла летняя резина, вылетела с дороги.

В отношении водителя «Жигулей» возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Пострадавшего инспектора увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.

Ранее в Ростовской области мостовая балка сорвалась с полуприцепа и расплющила кабину грузовика.

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