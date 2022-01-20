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В Индии хотят запретить авто, в которых меньше шести подушек безопасности

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Jean-Brice LEMAL

В Индии могут ужесточить требования к безопасности автомобилей. Планируется, что все новые легковые авто, продаваемые на местном рынке, должны оснащаться как минимум шестью подушками безопасности в стандартной комплектации. В Министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог утвердили законопроект, сообщил министр Нитин Гадкари.

Согласно инициативе, в автомобилях должны быть установлены две фронтальных подушки безопасности и две боковых подушки для водителя и пассажира первого ряда, а также две «шторки» во всю длину салона.

Как уточняет Hindustan Times новые требования начнут действовать с 1 октября 2022 года. Индия станет первой страной, где обязательным будет наличие шести эйрбегов.

Сейчас во всех автомобилях в Индии обязательно наличие двух подушек безопасности — одной для водителя и другой для пассажира на переднем сиденье. Правило о наличии фронтальной подушки для водителя стало обязательным с 1 июля 2019 года, а для переднего пассажира — с 1 января 2022 года.

Некоторым моделям авто может потребоваться серьезная модернизация для установки шести подушек безопасности, отмечает Autocar India. Это может значительно увеличить стоимость машин, особенно бюджетных.

В Обществе индийских автопроизводителей поставили под сомнение идею властей. Его представитель заявил, что заявил, что министерство транспорта по-прежнему уделяет больше внимания безопасности пассажиров автомобилей, чем водителям двухколесного транспорта и пешеходам. Он отметил, что почти 81% населения Индии пользуется двухколесными транспортными средствами, а из-за увеличения стоимости автомобилей позволить себе их смогут еще меньше людей.

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