На «АвтоВАЗе» назвали концепт Lada Priora выдумкой

На «АвтоВАЗе» прокомментировали появившийся в Сети концепт новой Lada Priora. В разговоре с «Газетой.Ru» официальный представитель отечественной марки Сергей Ильинский назвал информацию о машине выдумкой.

Ролик с рассказом об модели Lada Priora NFR, которую якобы начнут производить в начале 2023 года, опубликовал пользователь YouTube Виктор Степанов. Следом новости о новой Priore стали появляться в крупных Telegram-каналах и на автомобильных ресурсах. На момент публикации этой новости видео собрало почти 350 тыс. просмотров.

Автор ролика заявил, что новая Lada Priora будет построена на платформе EMP2 концерна Stellantis и окажется глубоко переработанной европейской моделью Peugeot 508 актуального поколения. Она получит кузов лифтбек, линейку моторов мощностью до 180 л.с. и современные технологии, вроде адаптивного круиз-контроля и системы ночного виденья.

close 100% Кадр из видео/Виктор Степанов/Youtube

Утверждалось, что новая Lada Priora станет конкурентом Toyota Camry и Kia K5 и будет выигрывать на их фоне за счет более низкой стоимости благодаря высокому уровню локализации. Цена автомобиля указывалась в диапазоне от 1,9 до 3,2 млн рублей в зависимости от исполнения.

Ранее «АвтоВАЗ» показал первый тизер новой Lada Vesta, которая ожидается в продаже в этом году.