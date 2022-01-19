Эксперты прогнозируют подорожание платных дорог в России

Километр реконструированных платных дорог в России может подорожать на 1 рубль, а построенных с нуля — более чем на 2 рубля. Такой прогноз на ближайшие 3-4 года составили эксперты «Банкавто» оценив инициативы Минтранса РФ о повышении максимальной границы тарифов на платных дорогах до европейского уровня, пишет ТАСС.

Основной причиной подорожания станет инфляция и увеличение стоимости строительных материалов. Отмечается, что сборы с автомобилистов могут не только не вырасти, но и упасть пропорционально количеству отказавшихся от ставшей дорогой дороги.

«Не стоит забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты», — отмечают эксперты.

В конце октября прошлого года Минтранс предложил повысить тариф за проезд легковых машин по новым платным дорогам с 3,65 руб. до 8 руб. за километр, а по уже действующим — до 5 рублей.

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