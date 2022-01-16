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Эксперт назвал оптимальную скорость для долгой службы автомобиля

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Автоэксперт, шеф-редактор телеканала «Драйв» Илья Межибовский в интервью радио Sputnik рассказал, как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше.

Он, что продлить срок службы транспортного средства поможет, в частности, езда в определенном скоростном режиме, если у автовладельца есть такая возможность.

«Стоять в городских пробках – это не самое большое удовольствие для вашего автомобиля, хотя он на это и рассчитан. Оптимальный режим использования машины – это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час», — отметил Межибовский.

Эксперт пояснил, что при меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей – возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики.

По его словам, учитывая невозможность постоянно ездить с комфортной для машины скоростью, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации и не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля, меняя моторное масло вовремя.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как вычислить неадекватного водителя. По его словам, такой водитель на дороге резко ускоряется и точно так же резко тормозит, не соблюдая дистанцию и без предупреждения перестраиваясь на соседнюю полосу.

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