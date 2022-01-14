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Сотрудник ГИБДД поскользнулся и случайно застрелил убегающего водителя

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Eduard Korniyenko/Reuters

Руководство УМВД России по Забайкальскому краю отстранила от службы сотрудника Госавтоинспекции, который применил табельное оружие в отношении скрывающегося нарушителя. Полицейский случайно застрелил убегающего водителя, сообщили в ведомстве.

В городе Балей экипаж ГИБДД обратил внимание на Toyota Vista, которая двигалась с превышением скорости. Водитель проигнорировал требование об остановке, началась погоня. На выезде из города его машина забуксовала, мужчина выскочил из салона и попытался скрыться.

Один из сотрудников ГИБДД побежал за нарушителем и произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух из табельного пистолета. Затем полицейский «произвел непроизвольный выстрел», как написали в МВД, а пуля попала в убегающего мужчину. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Погибшим оказался ранее неоднократно судимый местный житель (один раз по ст. 115 УК РФ, два раза по ст. 119 УК РФ, один раз по ст. 158 УК РФ).

«По предварительным данным, полицейский в ходе преследования поскользнулся и по неосторожности произвел неприцельный выстрел», — заявили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Полицейского, чье имя не называется, отстранили от службы. В территориальный орган направили комиссию из числа представителей регионального УМВД, которая установит все обстоятельства произошедшего. Также они оценят действия руководителей подразделения по организации и контролю за служебной подготовкой личного состава, добавили в ведомстве.

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