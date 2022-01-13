Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Норвегии археологи нашли древние рунические надписи 18:15
Дальнейшие шаги России по гарантиям безопасности определит Путин 18:14
Фигуристка Валиева обновила свой мировой рекорд в короткой программе 18:12
Петр Толстой объяснил свои слова о восстановлении России в границах империи 18:11
США блефуют, пытаясь «запугать» Россию 18:08
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Трусова — третья 18:06
СК разберется с массовым «минированием» школ 18:01
Захарова призвала Турцию обдумывать высказывания о Казахстане 18:01
В Крыму возобновили обязательное предъявление COVID-сертификатов 18:00
Британка узнала, что у нее рак, похудев на 22 килограмма 17:58

Старт производства Tesla Cybertruck вновь перенесли

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Ringo H.W. Chiu/AP

Компания Tesla обновила информацию на странице предзаказа Cybertruck. Ранее на сайте марки сообщалось, что производство начнется в 2022 году, однако теперь дата отсутствует, пишет The Verge.

Задержку старта серийного производства Tesla Cybertruck связывают со сбоями в цепочках поставок и глобальной нехватке чипов, с которой столкнулись автопроизводители по всему миру.

Другие проблемы связывают с уникальным дизайном электрического пикапа. Илон Маск ранее признался, что он больше всего переживает за огромный дворник, который должен очищать все лобовое стекло.

Осенью прошлого года издание Electrek сообщало, что старт серийного производства Cybertruck вряд ли успеют наладить в 2022-м.

Изначально Tesla планировала запустить Cybertruck в производство в конце 2021 года — спустя два года после презентации автомобиля. Подробности о сроках производства глава Tesla Илон Маск обещал раскрыть в конце января.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть