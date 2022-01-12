Последствия аварии 19 машин под Липецком попали на видео

В Липецкой области произошло массовое ДТП. 19 автомобилей столкнулись на 292-м километре трассы Орел — Тамбов, сообщает «Вести-Липецк». Из-за аварии на трассе возникла трехкилометровая пробка.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, одного мужчину госпитализировали с подозрением на перелом руки.

Прокуратура Правобережного округа вместе с региональным ГИБДД организовала проверку, специалисты проверят исполнение уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Незадолго до аварии, утром 12 января, ГИБДД по Липецкой области предупреждала водителей о сильном снегопаде, плохой видимости и скользкой дороге.

Ранее на видео попали последствия смертельной аварии с катафалком и фурой под Иркутском, а на Сахалине к массовым ДТП привела снежная буря.