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Последствия аварии 19 машин под Липецком попали на видео

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В Липецкой области произошло массовое ДТП. 19 автомобилей столкнулись на 292-м километре трассы Орел — Тамбов, сообщает «Вести-Липецк». Из-за аварии на трассе возникла трехкилометровая пробка.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, одного мужчину госпитализировали с подозрением на перелом руки.

Прокуратура Правобережного округа вместе с региональным ГИБДД организовала проверку, специалисты проверят исполнение уполномоченными органами и специализированными дорожными службами федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

Незадолго до аварии, утром 12 января, ГИБДД по Липецкой области предупреждала водителей о сильном снегопаде, плохой видимости и скользкой дороге.

Ранее на видео попали последствия смертельной аварии с катафалком и фурой под Иркутском, а на Сахалине к массовым ДТП привела снежная буря.

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