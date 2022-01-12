«Автодор» ответил, почему сделал платным участок Минского шоссе

С 11 января проезд по участку трассы М1 «Беларусь» с 33 по 66 километр стал платным. В госкомпании «Автодор» рассказали «Газете.Ru», почему платным сделали уже существующий участок, а не новую дорогу, которая идет параллельно и предлагается в качестве бесплатного дублера.

«Платность введена после реконструкции данного участка. Основной ход расширен и с 45 по 65 км построены дублеры. Они обеспечивают связь с региональной сетью. Основной ход предназначен для транзитного транспорта. Здесь убраны все пересечения в одном уровне на данном отрезке трассы. Это позволило обеспечить безостановочное движение», — объяснили «Газете.Ru» представили госкомпании.

В будущем в «Автодоре» планируют провести реконструкцию М-1 «Беларусь» на участке с 66 по 84 километр. После окончания работ он тоже станет платным. Сроки начала активных работ по реконструкции в госкомпании пока назвать не могут.

С 33 по 66 километр на М1 «Беларусь» с понедельника по четверг за проезд на легковом автомобиле и мотоцикле придется заплатить 100 рублей. В пятницу, субботу, воскресенье и нерабочие праздничные дни тариф составит 120 рублей. Для автомобилей с прицепом и техники высотой более 2,6 метра во все дни стоимость проезда составит 150 рублей.