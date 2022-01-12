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Снежная буря на Сахалине привела к массовым ДТП

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На Сахалине сложные погодные условия привели к возникновению массовых ДТП и необходимости перекрывать автодороги, пишет Mash. Водителям приходится ждать улучшения обстановки в пунктах обогрева у постов ДПС. О точном количестве аварий и пострадавших не сообщается.

«Ехать дальше просто невозможно: видимость — 300–500 метров. Аэропорты не справляются — взлететь и сесть успели только утренние рейсы, остальные перенесли или отменили. В некоторых районах школьники ушли на дистанционку, работодателям советуют отпустить сотрудников пораньше», — говорится в публикации.

Циклон пришел со стороны Японского моря. В регионе закрыто уже несколько автодорог, в том числе на участках Южно-Сахалинск — Синегорск, Троицкое — Новотроицкое и Южно-Сахалинск — Корсаков.

Жителям отдаленных районов Южно-Сахалинска рекомендуют вернуться домой, чтобы в случае ухудшения погодных условий не попасть в снежные заторы. Жителей Синегорска, Санаторного и Березняков домой сопровождают экипажи ГИБДД. В Южно-Сахалинске в уборке и вывозе снега задействовано более 200 единиц техники и 100 рабочих, сообщили в мэрии.

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