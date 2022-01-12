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В России могут сделать медосмотр для водителей дистанционным

«Известия»: Госдума поддержит законопроект о дистанционном медосмотре для водителей

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Государственная дума рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 46 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и статью 23 закона «О безопасности дорожного движения», пишут «Известия».

Поправками предусмотрено, что врачам разрешат проведение медосмотров водителей дистанционным способом. Автором этой инициативы является глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. Он сообщил изданию, что первое чтение законопроекта должно пройти в будущем феврале. Как отметил депутат, принятие такого документа позволит уменьшить распространение инфекционных заболеваний, в том числе коронавирус, среди работающих граждан.

Как указал парламентарий, в настоящее время в России катастрофически не хватает врачей и медработников, которые проводили бы дистанционные осмотры. По его словам, транспортный комитет Госдумы поддержит данную инициативу, поскольку она «очень нужна стране».

«По предварительным подсчетам, требуется около 300 тыс. человек, которые могли бы проверять водителей, выезжающих на дороги общего пользования. Поэтому нам необходима телемедицина, о которой мы уже говорим более пяти лет», — заявил Москвичев.

Эксперты поддержали инициативу. Они считают, что ее реализация приведет к более объективным медицинским обследованиям.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что Минздрав РФ будет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей.

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