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Сервисы ГИБДД заработали после второго за месяц сбоя системы

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Днем 11 января официальный сайт ГИБДД заработал в прежнем режиме. Сервисы для проверки дорожных штрафов и их онлайн-оплаты не были доступны около суток.

Проблемы с онлайн-сервисами Госавтоинспекции начались днем 10 января. Вскоре после того, как на них пожаловались автомобилисты из разных регионов страны, в пресс-службе МВД объяснили сбой обновлением «прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности».

В предыдущий раз сбой в работе системы Госавтоинспекции был зафиксирован в середине декабря. Тогда в ГИБДД отложили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Причиной проблем назвали коммунальную аварию — серверы оказались залиты водой.

Ранее сообщалось, что у замглавы ГИБДД Башкирии нашли коллекцию дорогих часов в ходе обысков на фоне уголовного дела.

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