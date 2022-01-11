Сервисы ГИБДД заработали после второго за месяц сбоя системы

Днем 11 января официальный сайт ГИБДД заработал в прежнем режиме. Сервисы для проверки дорожных штрафов и их онлайн-оплаты не были доступны около суток.

Проблемы с онлайн-сервисами Госавтоинспекции начались днем 10 января. Вскоре после того, как на них пожаловались автомобилисты из разных регионов страны, в пресс-службе МВД объяснили сбой обновлением «прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности».

В предыдущий раз сбой в работе системы Госавтоинспекции был зафиксирован в середине декабря. Тогда в ГИБДД отложили выдачу водительских удостоверений и регистрацию автомобилей. Причиной проблем назвали коммунальную аварию — серверы оказались залиты водой.

Ранее сообщалось, что у замглавы ГИБДД Башкирии нашли коллекцию дорогих часов в ходе обысков на фоне уголовного дела.