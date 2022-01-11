Эксперты увидели риски топливных бунтов в других республиках Средней Азии

Повышение цен на топливо и его дефицит могут привести к возникновению протестов в других республиках Средней Азии вслед за Казахстаном, выяснила «Газета.Ru».

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики России Александра Фролова, повторение казахстанского сценария возможно в Киргизии — она больше других государств региона зависит от импортного горючего.

Протесты автомобилистов могут возникнуть и в Узбекистане, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Это самая густонаселенная и молодая страна региона в которой множество граждан с небольшими доходами, объяснил он.

Сейчас дефицит топлива наблюдается во всей Средней Азии. Узбекским автомобилистам приходится стоять в очередях на заправках по несколько часов, в стране не хватает как газового топлива, так и бензина. В Таджикистане в прошлом году стоимость бензина на АЗС выросла на 80%, а сжиженного газа и дизельного топлива — на 70%. Горючее резко подорожало и в Киргизии.

Что сейчас происходит на заправках в Средней Азии, и как власти пытаются нормализовать ситуацию — в материале «Газеты.Ru».