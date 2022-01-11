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Часть Минского шоссе впервые стала платной

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Максим Блинов/РИА «Новости»

С 11 января (00:00) проезд по реконструированному участку трассы М1 «Беларусь» с 33 по 66 километр стал платным, говорится в сообщение пресс-службы ГК «Автодор», поступившем в «Газету.Ru».

С понедельника по четверг за проезд по данному отрезку дороги на легковом автомобиле и мотоцикле придется заплатить 100 рублей, в пятницу, субботу, воскресенье, а также нерабочие праздничнее дни тариф составит 120 рублей. Для автомобилей с прицепом и моделей, высотой более 2,6 метров, во все дни стоимость проезда составит 150 рублей, отмечает госкомпания.

Бесплатной альтернативой является идущая параллельно платному участку новая дорога. Она имеет по две полосы для движения в каждом направлении.

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