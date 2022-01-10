Рыбаки разорвали Lada Niva, пытаясь вытащить ее из воды

Эвакуация утонувшего внедорожника закончилась его уничтожением. Видеоролик с неудачным вызволением Lada Niva стал популярным в социальных сетях.

Инцидент произошел во Владимирской области, уточняет агентство «ФедералПресс». Пытаясь вытащить из воды отечественный внедорожник, салон которого был полон воды и льда, рыбаки привязали тросы к колесам автомобиля.

Сначала в ходе эвакуации у Lada Niva оторвалось заднее левое колесо. Следом не выдержала передняя часть машины — моторный отсек практически отделился от остальной части автомобиля и кузов сложился пополам. По какой причине внедорожник оказался в воде, не уточняется.

Ранее российские конструкторы представили Lada Niva для дальнобойщиков — внедорожник превратили в седельный тягач.