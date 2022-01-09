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С 9 января в регионах России резко подорожало ОСАГО

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Вступило в силу указание Центрального банка России о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов (помножаются на базовый тариф автогражданки). Кроме того, с 9 января 2022 года верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСАГО повышается на 10%: с 5492 рублей до 5980 руб. Именно от такой суммы теперь страховщики смогут рассчитывать россиянам базовый тариф.

Наиболее серьезное повышение связано с региональными тарифами. Так, максимально ЦБ повысил коэффициенты субъекта РФ в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — сразу на 36%. В Дагестане во всех селах, аулах и городах за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта местный территориальный коэффициент автогражданки поднимется на 20%.

В Приморском крае (кроме Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасск-Дальнего и Уссурийска) полис может обойтись автомобилистам дороже на 17%.

На 12% ОСАГО повышается региональный коэффициент в Калмыкии (кроме Элисты), Тыве (кроме Кызыла), во всей Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в республиках Чечня и Ингушетия (кроме Малгобека и Назрани), а также в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска). Подробнее о том, как ЦБ переформатировал тарифы ОСАГО в материале «Газеты.Ru».

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