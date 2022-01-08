В Алма-Ате водители вскрыли подземные хранилища с топливом на АЗС

В Алма-Ате автомобилисты вскрыли подземные резервуары с топливом на АЗС, чтобы выкачать бензин. На видеоролик, снятый 7 января на проспекте Райымбека, обратил внимание Telegram-канал Baza.

Последние несколько дней в городе наблюдались огромные очереди на заправках. На дефицит бензина ранее уже жаловались жители Талдыкоргана в Алматинской области Казахстана. Также сообщалось, что автозаправочные станции в казахстанском городе Актау начали отпускать бензин по талонам.

8 января в Алма-Ате продолжают звучать выстрелы. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, введены военные, в том числе контингент ОДКБ.

Протесты в Казахстане начались 2 января, их причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.