В России автомобилистов ждут пять изменений в 2022 году

Автомобилистов в России в 2022 году ждут пять изменений в правилах, передает «Коммерсантъ».

В конце декабря 2021 года заработали поправки в закон о техобслуживании. Теперь обязательный техосмотр предусмотрен только для такси, автобусов, грузовиков и легковых автомобилей старше четырех лет, которые сменили владельца или при изменении конструкции.

С 1 марта дорожные камеры будут фиксировать машины, не прошедшие техосмотр. Штраф за нарушение составит 2000 рублей.

Еще одно новое правило начинает действовать с 10 января. Для автомобилистов, превысивших скорость на 60 км/ч три раза за год или выехавших на полосу встречного движения, будет предусмотрена уголовная ответственность. Поправки готовились законодателями в первую очередь для борьбы с блогерами, снимающими агрессивную езду на видео.

Также с 1 марта вступят в силу новые правила для выдачи медицинских справок. У водителей с клиническими признаками наркотической зависимости будут брать лабораторный анализ мочи независимо от экспресс-теста на наркотики. Анализ будет назначать нарколог.

С 3 июля вступит в силу закон «О самоходных машинах и других видах техники», который коснется владельцев снегоходов, квадроциклов, болотоходов и другой внедорожной техники. Так, будет введена новая процедура «запрета эксплуатации» для неисправных самоходных средств транспорта.

Ранее сообщалось, что с 1 марта автошколы обяжут предоставлять список учащихся в ГИБДД.