Стало известно, как изменились цены на автомобили на новогодних праздниках

С наступлением 2022 года сразу несколько автопроизводителей подняли цены на автомобили в России, сообщают «Автоновости дня» по итогу изучения прайс-листов.

Компания «АвтоВАЗ» 1 января подняла цены на весь модельный ряд Lada на сумму от 11 тыс. до 82 тыс. рублей. Теперь самая доступная модель Lada, седан Granta, стоит от 599 тыс. рублей. Дороже всех стоит Vesta Sport, рекомендуемая розничная цена которой составляет от 1,34 млн руб.

Ульяновский автозавод повысил цены на внедорожники на сумму от 25 тыс. до 34,6 тыс. рублей. К примеру, «Патриот» теперь стоит от 1,16 млн руб., а «Буханка» — от 987 тыс. руб.

Прайс-листы переписала и компания Toyota — машины подорожали от 1 тыс. до 264 тыс. руб. Внедорожник Land Cruiser 300 в двух комплектациях стал дороже на тысячу рублей, а во всех остальных – на 226 тыс. руб. (минимальная цена LC 300 от производителя — от 5,78 млн руб.). Toyota Corolla, самая доступная модель японской марки в России, обойдется минимум в 1,6 млн руб., а модель Camry — от 2,06 млн руб.

Среди других марок цены изменились у всего модельного ряда Suzuki (+20 тыс. руб.) и у двух пикапов Great Wall — Poer и Wingle 7 (+50 тыс. руб.). Также сообщалось, что в начале января автомобили компании Renault 2022 модельного года подорожали на сумму от 5 до 55 тыс. руб.