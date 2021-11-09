Россияне массово отказываются от авто с механическими коробками передач

Россияне установили новый рекорд по доле приобретенных автомобилей с автоматической трансмиссией, сообщает агентство «Автостат».

За период с января по сентябрь в РФ было реализовано 771 тыс. машин с «автоматом» — это 66% от общего объема рынка. Соответственно, только 34% всех новых машин в 2021 году были оснащены механикой.

Эксперты отметили, что в прошлом году доля новых машин с автоматической трансмиссией за аналогичный период составила 62,5%. Последние пять лет россияне все чаще покупают машины с «автоматом», чем с механической коробкой передач. В начале 2020-го этот показатель преодолел отметку в 60%.

Ранее стало известно, какие кроссоверы россияне покупали чаще всего в октябре 2021 года.