Skoda показала салон нового седана Slavia

Компания Skoda показала рисунок салона нового седана Slavia, передают «Автоновости дня». Презентация модели, которая создана специально для индийского рынка, состоится 18 ноября, позже она может дебютировать и в других странах.

Отмечается, что салон Skoda Slavia сильно похож на интерьер модели Rapid, которая сейчас продается в России. Он отличается иными материалами отделки, круглыми боковыми воздуховодами и другим дизайном торпедо.

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Модель получила многоугольную решетку радиатора с вертикальными ламелями и узкой светодиодной оптикой. Седан предложат с двумя бензиновыми моторами TSI: 1,0-литровым мощностью 115 л.с. и 1,5-литровым двигателем, который выдает 150 л.с. Первый агрегат сочетается с механикой и 6-диапазонным «автоматом», а второй — с механикой и 7-ступенчатым «роботом». Это вторая модель, разработанная для Индии после компактного кроссовера Kushaq. Они базируются на модульной платформе MQB, адаптированной для местного рынка.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia вошла в список самых популярных иномарок отечественной сборки.