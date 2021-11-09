Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Германия назвала действия Лукашенко бесчеловечными и пригрозила санкциями 03:06
В России придумали, как улучшить питание детей в школах 03:03
Экс-глава ВФЛА Шляхтин ответил на обвинения отстраненного атлета Лысенко 02:56
Гинзбург призвал ввести обязательную вакцинацию от коронавируса 02:51
Агент футболиста «Спартака» Жиго отреагировал на информацию об интересе... 02:49
Госдеп призвал Грузию оказать Саакашвили «достойную» помощь 02:45
Иммунологи разъяснили, можно ли заразиться коронавирусом от вакцинированных граждан 02:43
Часть мигрантов смогла попасть в Польшу с территории Белоруссии 02:41
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности 02:36
Российские ученые планируют изучать плазму во время космических полетов 02:26

Skoda показала салон нового седана Slavia

close
100%
Skoda

Компания Skoda показала рисунок салона нового седана Slavia, передают «Автоновости дня». Презентация модели, которая создана специально для индийского рынка, состоится 18 ноября, позже она может дебютировать и в других странах.

Отмечается, что салон Skoda Slavia сильно похож на интерьер модели Rapid, которая сейчас продается в России. Он отличается иными материалами отделки, круглыми боковыми воздуховодами и другим дизайном торпедо.

close
100%
Skoda

Модель получила многоугольную решетку радиатора с вертикальными ламелями и узкой светодиодной оптикой. Седан предложат с двумя бензиновыми моторами TSI: 1,0-литровым мощностью 115 л.с. и 1,5-литровым двигателем, который выдает 150 л.с. Первый агрегат сочетается с механикой и 6-диапазонным «автоматом», а второй — с механикой и 7-ступенчатым «роботом». Это вторая модель, разработанная для Индии после компактного кроссовера Kushaq. Они базируются на модульной платформе MQB, адаптированной для местного рынка.

Ранее стало известно, что Skoda Octavia вошла в список самых популярных иномарок отечественной сборки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть