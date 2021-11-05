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В Гидрометцентре посоветовали автомобилистам перейти на зимнюю резину

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю в связи с надвигающимся похолоданием. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам метеоспециалиста, температура воздуха опустится до 0°С, не исключаются осадки.

«Во вторник, 9 ноября, в центре Европейской России будет около 0 °С, прогнозируются небольшие осадки», — уточнил Вильфанд.

Он добавил, что жителей России ожидают осадки в виде снега, дождя и мокрого снега.

«Надо менять резину на колесах», — обратил внимание он.

Температуры, приближенные к отрицательным отметкам, продержатся в течение недели.

Ранее россиянам рассказали о температурной аномалии. Специалист добавил, что аномальное тепло связано с теплым ветром из Средиземноморья.

Также руководитель противопожарного отдела российского отделения «Greenpeace» Григорий Куксин рассказал «Газете.Ru», что изменение климата в России создает благоприятные условия для пожаров.

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