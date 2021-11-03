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Житель Ижевска поджег автомобиль из-за укуса собаки

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Depositphotos

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор 40-летнему мужчине, который поджег автомобиль, сообщили в управлении судебного департамента в Удмуртской республике.

В июне этого года ижевчанин смочил керосином тряпку и положил ее в бензобак Lada Granta. Убедившись, что автомобиль загорелся, он с места преступления скрылся. В суде выяснилось, что причиной неприязни к владелице машины стало то, что собака девушки несколько лет назад укусила его знакомую. Степень повреждения автомобиля не уточняется.

На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на поджог). В суде он признал вину, раскаялся и заверил суд, что подобное не повторится.

Суд учел смягчающие обстоятельства (хроническое заболевание подсудимого и наличие на иждивении супруги, страдающей хроническим заболеванием, требующим лечения) и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Недавно жителя Москвы приговорили к трем годам колонии за поджог машины Росгвардии.

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