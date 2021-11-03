Россияне рассказали, как выглядит автомобиль их мечты

Автомобиль мечты россиян должен быть бензиновым кроссовером или внедорожником из Германии мощностью от 150 до 300 л.с. и стоить в пределах 2 млн рублей, согласно результатам исследования «Авито Авто», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Согласно результатам опроса 10 тыс. человек со всей России, для 48% респондентов автомобиль мечты стоит в пределах 2 млн рублей, а для 47% — дороже. Большинство жителей Москвы и Санкт-Петербурга оценили машину в сумму от 3 млн до 5 млн рублей.

Большинство участников опроса (39%) считают, что лучшие автомобили производятся в Германии. На втором месте идет Япония (33% голосов и фаворит среди россиян старше 45 лет). 5% респондентов выбрали бы южнокорейский авто, 4% – российский, 3% – американский.

42% опрошенных предпочитают бензиновый двигатель, второе по популярности место досталось гибридному (22%). Дизель предпочли бы только 13%, а электрическую силовую установку — 10%. Примечательно, что мужчины чаще отдавали предпочтение гибридным и дизельным моторам, чем женщины. Идеальной мощностью мотора для половины опрошенных стал бы показатель от 150 до 300 л.с. Самым мощным авто (от 300 до 500 л.с.) хотели бы обладать 19% опрошенных.

Что касается типа кузова, идеальный автомобиль должен быть кроссовером или внедорожником (24% и 31% соответственно). 15% россиян выбрали седан в качестве автомобиля мечты, 11% — универсал, 9% – хэтчбек или лифтбэк.

По данным исследования, 21% россиян считает, что владеет автомобилем мечты. У 69% противоположная точка зрения. Больше всего тех, кто считает себя владельцем машины мечты, оказалось среди людей в возрасте от 18 до 24 лет (29%), а меньше всего — в возрасте 35-44 лет (18%).