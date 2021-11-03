Исследование: до конца года цены на автомобили вырастут на 4-5%

Рост цен на новые автомобили в России в течение девяти месяцев текущего года не прекращался. Об этом говорится в исследовании Банкавто (цифровая платформа РГС Банка), опубликованном РИА «Новости».

Наиболее востребованными за девять месяцев этого года из машин B-класса стали Volkswagen Polo (средняя цена выросла на 27,4% к аналогичному периоду прошлого года, в среднем до 1,19 миллиона рублей), Lada Vesta (+14,1%, 1 миллион рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 миллионов рублей), Lada Granta (+11,1%, 673 тысяч рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 миллионов рублей).

Причиной роста цен, по мнению аналитиков, стал повышенный спрос и дефицит автомобилей. При этом на рынке не ожидают улучшения ситуации с обеспечением новыми машинами вплоть до второй половины следующего года.

«Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%», — говорится в исследовании.

Аналитики считают, что проблемы, вызванные прежде всего нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, будут актуальны и в 2023 году.

Согласно опросам автомобильных дилеров, стоимость машин с января по октябрь увеличилась на 2,5–15% и продолжает расти каждый месяц примерно на 1-2%. В октябре среднее повышение цен на автомобили автодилеры оценивают в 2%. По прогнозам экспертов, если режим выходных дней из-за коронавируса продлится дольше 7 ноября, это скажется на ситуации с дефицитом не лучшим образом: ограничения могут привести к еще большим задержкам поставок автомобилей.