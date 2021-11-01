Минтранс назвал критическим состояние общественного транспорта в России

Состояние российского общественного транспорта и его инфраструктуры в России достигло критического состояния из-за недостаточного инвестирования в сегмент в течение долгого времени. Об этом сообщается в пояснительной записке к разработанному Минтрансом РФ проекту постановления.

«Более 70% транспортных средств, а именно автобусов, трамваев и троллейбусов, находятся ‎в эксплуатации за пределами срока нормативного использования. Свыше 80% инфраструктуры изношено, что приводит к оттоку пассажиров с транспорта общего пользования и росту использования личного автотранспорта», — указано в тексте.

В ведомстве подчеркнули, что проект постановления подготовлен с тем, чтобы реализовать инфраструктурные проекты по масштабному развитию городского электротранспорта.

В Минтрансе также напомнили, в рамках программы обновления общественного транспорта из государственного бюджета было выделено 14,11 млрд рублей. Помимо этого, регионы также получат бюджетные кредиты на сумму 500 млрд рублей для обновления общественного транспорта и модернизации его инфраструктуры.

19 октября Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета поручил правительству на одном из ближайших заседаний рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития страны, а также подготовить план ее реализации совместно с главами регионов и отраслевыми компаниями.