Актер из Need for Speed пересел на велосипед после угона четырех его автомобилей

За один год у британского актера Доминика Купера, который сыграл антагониста в фильме «Need for Speed: Жажда скорости», угнали четыре автомобиля. Спустя несколько месяцев после последнего происшествия Купера заметили на велосипеде, передает Daily Mail.

43-летний актер передвигался по Лондону на черном складном электрическом велосипеде Gocycle G4. Такая модель весит менее 17 кг, способна преодолевать до 65 км на одном заряде батареи и стоит от £3999.

За один год у Купера, который живет в доме на севере Лондона, угнали Ferrari Dino 308 GT4 1978 года выпуска, Range Rover, классический Austin Healey и спорткар Jaguar XF. Также преступники взломали и повредили его Jaguar F-Type.

Из четырех автомобилей британскому актеру удалось вернуть только Ferrari Dino, который оценивается примерно в £80 тыс. Полицейские нашли спорткар на свалке.

Mamma mia! After Dominic Cooper's fifth car is targeted by thieves, the film star takes to a… https://t.co/4wpRnDynBI — The Latest Celebrity News 24/7 (@MuNow21) October 29, 2021

Недавно стало известно, что в Москве женщина нашла свою угнанную машину в продаже, после чего лишилась прав.