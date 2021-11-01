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Автоэксперт Баканов назвал критический ля автомобилей пробег

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Автоэксперт Николай Баканов в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал сколько километров пробега приводят к поломке большинства автомобилей.

«У многих автомобилей после 150 тыс. километров пробега начинаются большие системные поломки. Недаром обычно гарантийный срок составляет три года или сто тысяч километров. Или пять лет и 150 тысяч километров», — заявил Баканов.

Он отметил, что после 150 тыс. километров может потребоваться ремонт двигателя и коробки передач — особенно если на автомобиле установлен вариатор или используется технология двойного сцепления.

При покупке подержанного автомобиля специалист посоветовал остановиться на варианте который ниже классом, но новее. Если денег хватает на новую «Ладу», то лучше взять продукцию отечественного автопрома, чем подержанную иномарку, резюмировал Баканов.

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