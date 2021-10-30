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На Рублевском шоссе загорелся автобус

На Рублевском шоссе в Москве произошло возгорание автобуса. Об этом сообщает столичное управление МЧС России.

Согласно поступившей информации, возгорание произошло в 19.12 около дома 62. Площадь возгорания составила 15 кв.м. Людей внутри транспортного средства не находилось, и информации о пострадавших не поступало, но из-за произошедшего было затруднено движение транспорта.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать команде из пяти пожарных и одной единицы техники. Это произошло в 19.34.

Ранее похожий инцидент произошел в Воронеже, на улице Богдана Хмельницкого.

«В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, иные лица, обладающие интересующей следствие информацией», — уточнили в ведомстве.

Внутри транспортного средства находились пассажиры, которых пришлось эвакуировать. Согласно версии следствия, возгорание возникло в моторном отсеке автобуса.

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